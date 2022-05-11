‎نائب وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لهزيمة داعش

جدة - نرمين السيد - ‎شارك نائب وزير الخارجية السفير حمدى سند لوزا، فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لهزيمة داعش، والذى عقد بمراكش، اليوم الأربعاء، وتناول التهديدات التى يمثلها تنظيم داعش والجماعات التابعة له فى إفريقيا والعراق وسوريا، بالإضافة إلى أفغانستان، وسبل تعزيز التعاون الدولى لمكافحة هذا التنظيم.





‎من جانبه، تناول نائب وزير الخارجية فى كلمته تنامى التهديدات الإرهابية فى إفريقيا، مؤكدا على الحاجة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية لمواجهة هذه التهديدات، ونوه بافتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بالقاهرة فى نوفمبر 2021. كما أشار إلى الإعداد الجارى للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتى ستركز على جهود إحلال السلم والأمن من ناحية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، بما يتسق مع ضرورة معالجة مسببات الإرهاب وجذوره من خلال مقاربة وقائية فعالة.

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