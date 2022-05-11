محافظ دمياط تتابع ملف إصدار التراخيص والتصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، الموقف الخاص بأعمال المطابقات لإصدار تراخيص البناء واستكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لاستصدار نموذج 10 المؤقت.





ووجهت محافظ دمياط -فى بيان اليوم الأربعاء- بتسريع الإجراءات الخاصة بتلك المنظومة للدفع بعجلة العمل بالمراكز التكنولوجية وفقا لأساليب محددة، حيث تم عرض المستندات المطلوبة لاستلام ملف التراخيص وإجراءات المطابقة وكذلك البيانات المطلوب إدراجها بشهادة المتغيرات المكانية، وسبل تلافى الأخطاء الشائعة بها، وكذلك أسباب رفض عمل المطابقة للرخصة والتصالح.

وأشارت إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتماما بالغا، مشيرة إلى متابعتها الدورية لكافة الأعمال به، موجهة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهلهم، مطالبة بتكاتف الجهود لتنفيذ محاور المنظومة بما يحقق انضباط منظومة البناء والعمران بالمحافظة، وذلك طبقا لخطة الدولة للقضاء على فوضى البناء العشوائى.