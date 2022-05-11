ووجهت محافظ دمياط -فى بيان اليوم الأربعاء- بتسريع الإجراءات الخاصة بتلك المنظومة للدفع بعجلة العمل بالمراكز التكنولوجية وفقا لأساليب محددة، حيث تم عرض المستندات المطلوبة لاستلام ملف التراخيص وإجراءات المطابقة وكذلك البيانات المطلوب إدراجها بشهادة المتغيرات المكانية، وسبل تلافى الأخطاء الشائعة بها، وكذلك أسباب رفض عمل المطابقة للرخصة والتصالح.
وأشارت إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتماما بالغا، مشيرة إلى متابعتها الدورية لكافة الأعمال به، موجهة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهلهم، مطالبة بتكاتف الجهود لتنفيذ محاور المنظومة بما يحقق انضباط منظومة البناء والعمران بالمحافظة، وذلك طبقا لخطة الدولة للقضاء على فوضى البناء العشوائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تتابع ملف إصدار التراخيص والتصالح فى مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.