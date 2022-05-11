محافظ الاسكندرية يكلف الجهات المختصة بتكثيف حملات إزالة التعديات

وذكرت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت من خلال وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة محمد سحلول عددا من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع مدينة فيصل.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 345 حالة إشغال متنوع وإزالة عدد 15 سقيفة وضبط كمية كبيرة من الشيش وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وفى سياق متصل، وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف أعمال الرصد الميدانى والمتابعة اللحظية لضبط المخالفات على مستوى الأحياء.
وذكر بيان محافظة الإسكندرية أن الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة رصدت تحت إشراف أحمد حبيب، المشرف العام، عدد 2 سيارة نقل لمخلفات الأتربة والردم بالطريق الدائرى، بدون غطاء، ومخالفة لطرق النقل.
وعلى الفور تم التحفظ عليها، حيث تم التنسيق مع إدارة الرصد البيئى بالمحافظة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة نحو تحرير المحاضر والغرامات المقررة.
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