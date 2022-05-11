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تحالف الأحزاب المصرية ينعي شهداء القوات المسلحة.. ويؤكد: مصرين على اقتلاع جذور الإرهاب

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697133/تحالف-الأحزاب-المصرية-ينعي-شهداء-القوات-المسلحة-ويؤكد-مصرين-على-اقتلاع-جذور-الإرهاب

نعى تحالف الأحزاب المصرية شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء ملاحقة عدد من العناصر التكفيرية والإرهابية.

دوت الخليج

وبدأ تحالف الأحزاب المصرية الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء تصفية عدد من العناصر التكفيرية.

من جانبه، أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الإرهاب ليس له وطن ولا دين، وواجبنا حاليا الوقوف بقوة خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة، متابعًا: "لو نسينا الأيام السودة هنعرف إننا في نعيم، لأنه بدون الأمن والأمان لا يوجد إصلاح اقتصادي أو تنمية".

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بدوره، قال الشيخ علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة، إن الدولة المصرية تواجه حرب طاحنة مع الإرهاب، وقطعت شوطا كبيرا في القضاء على العناصر الإرهابية، مؤكدا أن هذا الحادث لا يؤثر على عزيمة المصريين والقوات المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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