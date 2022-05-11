أخبار مصرية

لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.. تخالف الأحزاب المصرية يثمن دعوة الرئيس للحوار الوطني«صور وفيديو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/25
  • 2/25
  • 3/25
  • 4/25
  • 5/25
  • 6/25
  • 7/25
  • 8/25
  • 9/25
  • 10/25
  • 11/25
  • 12/25
  • 13/25
  • 14/25
  • 15/25
  • 16/25
  • 17/25
  • 18/25
  • 19/25
  • 20/25
  • 21/25
  • 22/25
  • 23/25
  • 24/25
  • 25/25

انت الان تتابع تفاصيل خبر لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.. تخالف الأحزاب المصرية يثمن دعوة الرئيس للحوار الوطني«صور وفيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697130/لوضع-خارطة-طريق-للعبور-بمصر-للجمهورية-الجديدة-تخالف-الأحزاب-المصرية-يثمن-دعوة-الرئيس-للحوار-الوطنيصور-وفيديو

أعلن تحالف الأحزاب المصرية تأييده بالإجماع لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد، لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

 

 

دوت الخليج

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج بيان تحالف الأحزاب المصرية:

726c9d1f1e.jpg

 

 

يعلن جميع رؤساء الاحزاب الاعضاء فى تحالف الاحزاب المصرية تاييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التى وجهها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الاسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطنى دون إقصاء او استثناء لاحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

688b4e8cb4.jpg

 

ويثمن رؤساء أحزاب التحالف علي هذه الدعوة ويوجهون رسالة شكر وتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذة المبادرة الرئاسية الكريمة والتى تكشف عن مدى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للاحزاب والقوى السياسية المصرية . وان الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الاراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما اعلنه ان مصر وطن يتسع للجميع وان الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية.

1ffaace123.jpg

 

وأشاد أعضاء رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم وادارة هذا الحوار كمظلة محايدةوهو ماكشفت عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب امس الثلاثاء ١٠مايو بالحرص على الحيادية والتجرد وان هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية حيث أن قانون انشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية.

70d30ba56c.jpg

 

 

ويدعو رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطنى على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على اى مصالح خاصة وان تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول الى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ اى خلافات سابقه من المشهد العام فى هذا المؤتمر الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل والراى العام الدولى

 ويرى رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناءة التى جرت خلال الاجتماع ان تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادى والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للامن القومى المصرى ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الاحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وايضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الأنتاج الزراعي والتأكيد علي عدم الأحتكار لحماية المواطن المصرىمع التمسك بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها حماية الوحدة الوطنية

3a559e28b3.jpg

 

 

ويؤكد جميع رؤساء احزاب التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجية الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الامن والامان

 

d947c3084f.jpg

 

 

ccd69c3c02.jpg

 

 

7b789d9674.jpg

 

 

1edb1dbd18.jpg

 

 

42f3325d4c.jpg

 

 

25449af159.jpg

 

 

680e05778f.jpg

 

 

d487013f04.jpg

 

 

b19010fbf8.jpg

 

 

fb2fbacde5.jpg

 

 

c9499bf4b6.jpg

 

 

b057b3e344.jpg

 

 

2df95bbed3.jpg

 

 

e07df1191a.jpg

 

 

9d8fbaa510.jpg

 

 

85faed1761.jpg

 

 

35f4827cea.jpg

 

 

cc1638d594.jpg

 

 

502460e24a.jpg

 

 

8ae3e201c8.jpg

 

 

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.. تخالف الأحزاب المصرية يثمن دعوة الرئيس للحوار الوطني«صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا