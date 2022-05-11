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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697129/جومانا-مراد-تخطف-الأنظار-بإطلالتها-الصيفية-المبهجة-صور

دوت الخليج يستعرض إطلالة جومانا مراد.

جومانا مراد تعود للسينما

تعود الممثلة السورية “جومانا مراد” إلى السينما المصرية بعد غياب دام نحو 9 سنوات، وذلك عبر مشاركتها في الفيلم المصري “يوم 13” الذي سيـطرح قريباً في دور العرض.

حيث شاركت “مراد” متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بوستر فيلم الـرعب المصري، الذي يعتبر أول فيلم عربي روائي في العالم 3D.

ولاقى منشور مراد تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها وانتظارهم الفيلم بفارغ الصبر، كما هنأها العديد من زملائها في الوسط الفني ومنهم الفنانة لورا أبو أسعد التي تمنت لها التوفيق: “بالتوفيق حبيبتي جومانة”، ورنا شميس التي علقت: “ألف مبروك حبيبي”.

وتحل جومانا مراد ضيفة شرف على الفيلم، حيث تجسد فيه شخصية “أحلام” وهي سيدة من الطبقة الأرستقراطية.

وفيلم يوم 13 من تأليف وإخراج: وائل عبد الله ويضم نخبة من أهم الفنانين منهم: أحمد داود ودينا الشربيني ونسرين أمين ومحمد شاهين وشريف منير.

على الصعيد الآخر قالت الفنانة السورية جومانه مراد إنها مع قرار نقابة المهن التمثلية بعدم تصوير نجوم الفن مع البرامج وكاميرات التلفزيون بدون أجر، وإنها تتمنى تنفيذه وأن هذا في مصلحة الممثل.

وأضافت جومانا أن نجوم الفن تعلموا بمبالغ كبيرة ومن المفترض أن يأخذو أجور على كل ما يقدموه سواء في السينما أو البرامج والمواقع الفنية الكبيرة، وهذا رأي شخصي ليس أكثر.

وأضافت أنها تتمنى أن عمل قوانين لكل هؤلاء الكاميرات المجهولة، ومع قرار النقابه بدفع أجر للنجوم ستختفي هذه القنوات وسيكون فقد المنصات الكبيره التي تحترم عقل المشاهد.

آخر أعمال جومانا مراد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال جومانا مراد في السينما المصرية كان فيلم “الحفلة” الذي تم عرضه عام 2013 الذي شاركت فيه إلى جانب أحمد عز وروبي ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وغيرهم