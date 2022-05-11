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بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لدعم الحوار الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية« فيديو صور»

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697128/بدء-اجتماع-تحالف-الأحزاب-المصرية-لدعم-الحوار-الوطني-بين-الأحزاب-والقوى-السياسية-فيديو-صور

انطلق، منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة لدعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني.

 

 

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دوت الخليج 

بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لدعم الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية

وبدأ تحالف الأحزاب المصرية الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء تصفية عدد من العناصر التكفيرية.

من جانبه، أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الإرهاب ليس له وطن ولا دين، وواجبنا حاليا الوقوف بقوة خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة، متابعًا: "لو نسينا الأيام السودة هنعرف إننا في نعيم، لأنه بدون الأمن والأمان لا يوجد إصلاح اقتصادي أو تنمية".

بدوره، قال الشيخ علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة، إن الدولة المصرية تواجه حرب طاحنة مع الإرهاب، وقطعت شوطا كبيرا في القضاء على العناصر الإرهابية، مؤكدا أن هذا الحادث لا يؤثر على عزيمة المصريين والقوات المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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