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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697125/وفاء-الكيلاني-تنعي-شيرين-أبو-عاقلة-صوتك-بينا-كان-عالي-وبعد-استشهادك-بقى-أعلى

حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني، على نعي الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة عبر تغريدة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

دوت الخليج يرصد نعي وفاء الكيلاني للراحلة شيرين أبو عاقلة.

وفاء الكيلاني وشيرين أبو عاقلة

وكتبت وفاء الكيلانى: "شيرين ابو عاقلة صوتك وانت بينا كان عاليا وبعد استشهادك بقا أعلى ووصل للعالم كلِّه الله يرحمك ويصبر كل احبابك".

اغتيال شيرين أبو عاقلة

خيم الحزن على مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، عقب استشهاد الصحفية الفلسطينية، شيرين أبوعاقلة، برصاص فوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم. ووثق مقطع مصور تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لحظات استشهاد "أبوعاقلة" المروعةن حيث أصابتها بعيار مباشر في الرأس وصراخ زميلتها «إصحي يا شيرين».

واستشهدت "أبوعاقلة" أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لشهادة صحفي من وكالة فرانس برس في الموقع.

وحسبما أظهر مقطع مصور شيرين مصابة برصاصة مباشرة في الرأس وفي الجهة المقابلة منها جنود ينتمون لشرطة الاحتلال مدججين بأسلحتهم وإلى جوارها زميلة صحفية تبكي من هول موقف قنصها، رغم ارتدائها سترة الإعلام، وتلجأ إلى زميل لحمل شيرين إلى سيارة الإعلاميين.

معلومات حول شيرين أبو عاقلة

ولدت شيرين نصري أبوعاقلة في مدينة القدس الشرقية عام 1971، وأصبحت وجهُا أيقونيا للصحافة الفلسطينية، عقب تغطيتها أخبار الانتفاضة الفلسطينية الثانية حيث كانت تتنقل من القدس الشرقية إلى مدن الضفة الغربية تحت رصاصات الاحتلال التي كانت تعم الأجواء، حيث تميزت باحترام وحب الجميع.

وتعود أصول شرين أبو عاقلة لعائلة مسيحية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ولكنها ولدت وترعرت في القدس الشرقية التي أحبتها وأوصت أن تدفن بها حال استشهدت أثناء قيامها بواجبها الوطني.

البيت الأبيض يدين مقتل شيرين ابو عاقلة شهيدة الصحافة

أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل لتحديد المسئول عن ذلك .