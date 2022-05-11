تحالف الاحزاب المصرية يؤيد دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:23 مساءً -

أعلن تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم قرابة 40 حزبا سياسيا، تأييده بالإجماع للدعوة الكريمة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الاسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطنى دون إقصاء او استثناء لاحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

وثمن رؤساء أحزاب التحالف في بيان صدر عقب اجتماعهم الذى عقد مساء اليوم بمقر التحالف تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطنى"، الدعوة الرئاسية للحوار، ووجهوا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذة المبادرة الرئاسية الكريمة، "التى تكشف عن مدى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للاحزاب والقوى السياسية المصرية"، مؤكدين "أن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الاراء والرؤى الوطنية، تنفيذا لما اعلنه أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية".

ووفقاً للبيان "اشاد أعضاء رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة، وهو ماكشف عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الثلاثاء بالحرص على الحيادية والتجرد، وأن هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية، حيث أن قانون انشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية".

وأضاف البيان "ويدعو رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطنى على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على اى مصالح خاصة، وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ اى خلافات سابقه من المشهد العام فى هذا المؤتمر، الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل والرأى العام الدولى".

وقال البيان "يرى رؤساء الأحزاب السياسية اعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناءة التى جرت خلال الاجتماع أن تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية، ومواجهة التهديدات الخارجية للامن القومى المصرى، ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الاحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية، وايضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الأنتاج الزراعي، والتأكيد علي عدم الاحتكار لحماية المواطن المصرى، مع التمسك بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها حماية الوحدة الوطنية".

واكد رؤساء احزاب التحالف في بيانهم "على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجية الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الامن والأمان".