الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:22 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلي إلى مصر، مشيداً بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

ومن جانبه؛ أعرب "دانتس" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصةً في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، مشيداً في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصةً في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "أنتوساي"، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة.