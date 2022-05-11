جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأنه تم أمس استلام 6829 طنا من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالى ما تم توريده منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم إلى 31 ألفا و373 طن قمح.





وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا انتظام سير أعمال التوريد بجميع مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى الذى يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تتحقق لجان الاستلام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية؛ لتذليل العقبات أولا بأول. يذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألفا و649 فدانا بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 31 ألف طن قمح محلى بالصوامع والشون ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.