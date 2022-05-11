مطران الكاثوليك بسوهاج يشارك فى لقاء معا من أجل التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، شارك برفقة طارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى لقاء "معا من أجل التنمية المستدامة"، بمحافظة سوهاج، والذى نظمته الهيئة بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سينودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسينودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، ورئيس مجلس الحوار، والنائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، والقس عماد شوقى، راعى الطائفة الإنجيلية بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة. وعقب اللقاء، تم توزيع عدد من الكراسى المتحركة على ذوى الهمم، كما تفقد الحضور معرض منتجات التدريب الحرفى للشباب، الذى تضمن العديد من المعروضات المصغرة لتدخلات النماذج الزراعية لكمبوست، وعدد من المحاصيل الزراعية، والمنتجات اليدوية".

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