جدة - نرمين السيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخامس لانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى وذلك بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، وأحمد راشد محافظ الجيزة، فى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.





وقد أدى طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان مادة اللغة الإنجليزية وبلغ إجمالى المقيدين 209362 طالبا وطالبة وبنسبة حضور97٪، فيما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والعلوم، وبلغ إجمالى المقيدين 198797 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 97٪. وفى المرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادة اللغة الأجنبية، حيث بلغ إجمالى المقيدين 166879 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96٪. وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادة الهندسة وبلغ إجمالى المقيدين 156550 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96٪. وفى المرحلة الثانوية، أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام مادة اللغة العربية إلكترونيا وبلغ إجمالى المقيدين 67645 طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 99%، وبلغ عدد إجمالى مدارس التعليم الثانوى 455 مدرسة بتعليم الجيزة. وأدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات بمختلف التخصصات (تجارى – صناعى – زراعى – فندقى). وأشار سلومة إلى أنه تم عمل اختبار لقياس كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة وكانت النتيجة بنسبة 100٪، وتمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة الامتحانية بسهولة ولم تتلق غرف العمليات بالمديرية أى شكاوى. كما تابع سلومة جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددا على مديرى الإدارات التعليمية بحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب والمرور اليومى لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومى للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير تعليم الجيزة يتابع سير أعمال امتحانات النقل بغرفة عمليات المديرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.