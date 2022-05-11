انطلاق ملتقى إدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - انطلق "الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا"، اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى غدا الخميس، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وقسم الوثائق وتقنية المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.





ويهدف الملتقى إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال إدارة الوثائق فى التحول الرقمى وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بإدارة الوثائق، وكيفية استفادة العاملين فى المؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق بعد رقمنتها. يذكر أن الملتقى يشمل عدة محاور، وهى المعايير القياسية للتحول الرقمى، والتجارب العربية والدولية فى التحول الرقمى، ونظم الإدارة فى المؤسسات المتحولة رقميا، والتأهيل والتدريب، وأمن الوثائق والمعلومات، وإدارة الوثائق والحوسبة السحابية، ودور الذكاء الاصطناعى فى التحول الرقمى وإدارة الوثائق.

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