«صحة الاسكندرية» تنظم حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان اليوم، أنه تم توفير اللقاحات اللازمة للتطعيم الذى سيتم بالمجان من خلال الفرق الطبية المنشرة بجميع أرجاء الإسكندرية.

وأضافت المديرية أن الفرق الطبية ستعمل خلال فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء والثانية من 4 مساء وحتى 8 مساء للتيسير على المواطنين وعدم التزاحم، وسيتم التطعيم لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 12 سنة.