محافظ بورسعيد: ندرس إنشاء مجمع مصالح لمدينة «سلام مصر» على أحدث طراز

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الأجهزة التنفيذية، للوقوف على معدلات سير العمل بالمشروعات الجارية داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام".
واستعرض الغضبان، فى بيان صادر عن محافظة بورسعيد اليوم، المشروعات التى تشملها مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لافتا إلى أن المدينة استطاعت أن تنجح قبل البدء، كونها مدينة من الجيل الرابع تشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والسياحية والزراعية والسمكية ومناطق سكنية وتقام على مساحة 37 ألف فدان، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة إعمار هذه المدينة الواعدة، خاصة وأن القيادة السياسية توفر كافة الدعم لإقامة مجتمع عمرانى متكامل.
وتابع محافظ بورسعيد، معدلات ونسب العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية فى كل قطاع، مشيرا إلى أن المدينة تضم مشروعات سكنية ومدارس وأسواق ومجمعات خدمية على أعلى مستوى، فضلا عن إنشاء الجامعة الأهلية وإنشاء الجامعة التكنولوجية، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر والتى تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر فى مصر.
ووجه المحافظ، بإعداد تقارير خاصة باحتياجات ومتطلبات كل جهة على حدة، ليشملها مجمع المصالح بمدينة سلام، مشددا على أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لاستعراض المخطط التفصيلى لمجمع المصالح، كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين جميع مديرى المديريات والإدارات ورئيس مدينة سلام، والعمل الجاد فى هذا الملف لإقامة مجتمع عمرانى يليق بالدولة المصرية.
يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.
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