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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697122/وزير-شئون-المجالس-النيابية-ينعي-شهداء-الوطن-من-رجال-القوات-المسلحة-المصرية

نعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين نالوا الشهادة اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022.

دوت الخليج «وزير شئون المجالس النيابية» ينعي شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية وقال “فؤاد” ضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعاً عن أرض مصر وشعبها في حرب تخوضها قواتنا المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول العبث بمقدرات الوطن. وأكد “وزير شئون المجالس النيابية” دعمه ودعم شعب مصر للقوات المسلحة التي هي درع وسيف لهذا الوطن في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. وتقدم “المستشار علاء الدين فؤاد” بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب المصري ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم ومتمنياً الشفاء للمصابين.

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