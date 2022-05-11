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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697120/نقل-النواب-توافق-علي-موازنة-الهيئة-العامة-للطرق-والكبارى-وتوصي-بدعمها-على-مدار-العام-ورئيس-الهيئة-نستهدف-توفير-وقت-وجهد-المواطن

استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها، وذلك على النحو الآتي فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

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حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات، علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن العام المالى 2022 /2023 مقدرة بإجمالي مبلغ 26370221000 جنيه .

نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى

و استعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة الهيئة أمام اجتماع لجنه النقل والمواصلات، مؤكدا أن القطار السريع سينقل مصر نقله كبيرة في مجال النقل وأيضا مجال نقل البضائع وذلك عن طريق ربطة بالموانيء المصرية مشيرا إلى أن السرعة المقررة له ٢٣٠ الي ٢٥٠ كم في الساعة وبالتالي سيوفر الوقت والمجهود وسيتم العمل بخطوطة الثلاثة وقد بدأنا سفاجا قنا وسيخدم المراكز والمحافظات التي سيمر عليها، موضحا أن هناك تطوير لشبكة محاور وطرق الدلتا وسيتم تطويرها بشكل كبير خاصة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية .

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، أن الهيئة مكلفة بالعمل ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أننا مكلفين بالعمل بالطرق الرئيسة بين المحافظات والمراكز داخل المبادرة أما بالنسبة للطرق الداخلية بالقري والمراكز مكلف بها وزارة التنمية المحلية، لافتا إلي أن هناك أولويات في الانتهاء من المشروعات التي بدء العمل بها ولها جدول زمني للانتهاء منهامؤكدا أن الخطة الإستثمارية للهيئة تستهدف 61 مليار لم تحصل الهيئة سوي على 22 مليار فقط .

ومن جانبها أكدت هناء ثروت مسئول وزارة التخطيط أنه رغم الظروف والتحديات إلا أن الوزارة خصصت 24 مليار جنية للهيئة فى الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد، مؤكدة أن هناك أولويات للمشروعات القومية بقطاع النقل ومنها الطريق الدائري، والساحلي الدولي، وإستكمال المشروعات المقرر الإنتهاء منها فى العام 2022/ 2023 والمستهدف الإنتهاء العمل بها وايضا الطرق الإستراتيجية .

و وجه النائب الدكتور جمال السعيد، سؤال لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حول تشجيع الإيرادات وعن حصيلة بيع السلع والخدمات بالهيئة التي انخفضت بنسبة كبيرة في حين أننا كنا نطمح أن ترتفع، متسائلا عن أوجة صرف إيرادات وإعلانات الطرق.

ومن جانبه قال النائب نادر الخبيري، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة حول طريق أسيوط الزراعي بطول ٤٥ كم ويمثل المدخل الرئيسي للصعيداستعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة الهيئة أمام اجتماع لجنه النقل والمواصلات، أن القطار السريع سينقل مصر نقله كبيرة في مجال النقل و أيضا مجال نقل البضائع وذلك عن طريق ربطة بالموانيء المصرية مشيرا إلى أن السرعه المقررة له ٢٣٠ إلي ٢٥٠ كم في الساعه وبالتالي سيوفر الوقت والمجهود وسيتم العمل بخطوطة الثلاثة وقد بدأنا سفاجا قنا وسيخدم المراكز والمحافظات التي سيمر عليها مؤكدا ان هناك تطوير لشبكة محاور وطرق الدلتا وسيتم تطويرها بشكل كبير خاصة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية.

و أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، انه سيرسل خطاب للجنة للرد على أسئلة وإستفسارات النواب.

وأوصت لجنة النقل بضرورة دعم الهيئة العامه للطرق والكباري على مدار العام في المشروعات ذات الأولوية لأنها مشروعات قومية تستهدف توفير سبل العمل للمواطنين والتنمية، مؤكدا أن كل طريق يتم إنشاءه ليكون مصدر لتوفير وقت وجهد للمواطن ويحافظ على حياته، ويسهل له فرص عمل.