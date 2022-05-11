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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697119/الشعب-الجمهوري-ينعي-استشهاد-ضابط-و4-جنود-برفح-شمال-سيناء

يثني حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الاربعاء، نجـاح وجهـود القـوات المسلحة في ملاحقة العناصـر الإرهابيـة بشمال سيناء والثـأر لدمـاء الشهداء.

دوت الخليج «الشعب الجمهوري» ينعي استشهاد ضابط و4 جنود برفح شمال سيناء وأعلن حـزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامـل للضربات التي وجهتهـا القـوات المسلحة لعـدد مـن العناصـر الإرهابية ثارا لدماء الشهداء والتي أسفرت عن مقتل ٢٣ من العناصر التكفيرية . دوت الخليج «الشعب الجمهوري» ينعي استشهاد ضابط و4 جنود برفح شمال سيناء ونعي الحزب استشهاد ضابط و4 جنود من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في عمليات ملاحقة العناصر التكفيرية وتصدوا لهم بمنتهى البسالة حتى نالوا الشهادة . ويثني الحزب على استمرار جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره. وأكد الحزب أن عزيمة المصريين تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على تحقيق أعلى درجات التنمية العادلة المستدامة.

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