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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697118/بكلمات-مؤثرة-نوال-الزغبي-تنعي-شهداء-الوطن

نعت المطربة الشهيرة نوال الزغبي شهداء الوطن، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وتفاعلت التعليقات معها بالدعاء لأبطال مصر الشهداء.

دوت الخليج يرصد لكم نعي نوال الزغبي لـ شهداء الوطن وذلك خلال السطور القادمة

نوال الزغبي تنعي الشهداء

وغردت نوال عبر تويتر: " الله يرحم الشهداء الأبطال ويحمي #مصر".

ومن الجدير بالذكر، أن حلت نوال الزغبي ضيفة إحدى حلقات شهر رمضان مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة قناة cbc مصر في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وصرحت العديد من التصريحات الهامة نرصدها لكم في الآتي:

تصريحات نوال الزغبي في كلام الناس

- ناس كتير خذلوني وضربوني بضهري

- انا مبحبش اتدلع بس امي صديقتي واحنا واحد في كل حاجة

- المهرجانات في حاجات لذيذة وحاجات مبقدرش اسمعها ركيكة يعني

-اللي احب اسمعه يكون مهضوم وإيجابي

- بحب أغنية “بنت الجيران” بحب اسمعها على العالي وبتديني طاقة

- ديو مين حبيبي أنا ممكن أعمل زيها وبتصور صعب لكن مفيش احسن منها

- هي اغنية بالوقت اللي طلعت كان 100% بوقتها

- حكيت انا ووائل مرة بالموضوع ده بس مظبطش

- مبعرفش أكون مذيعة وعايزة أعمل شئ أكون مبسوطة عنه ممكن أقدم بروجرام

- عندي صديق كتير بحبه بالليل وبحس لما مكلمتوش ان في شئ ناقص

- ممكن الصبح ما نحكي بس بالليل بنحكي، هو صديق زي أخويا

- مفيش حب هو فيراس حليم وبسميه دبدوبي

- ولا واحد اقتنعت بيه من العرسان اللي اتقدموا

- في عرسان من مصر وفي من بيروت وفي من أمريكا

- رفضت المصري لأنه مش استايلي، شكلًا ماشي الحال لكن مضمون لا

- والبيروتي شاب حلو وبيزنس مان، لكنه ركيك وبدي يكون رجال أكتر

- بتاع أمريكا لبناني أمريكاني ومس استايلي

- العريس المصري طلب رقمي، اديته رقم مارسيل أخويا

- بعت لأخويا أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووردة الجزائرية وفريد الأطرش لمدة شهر

- وهو كبير في العمر شوية ولما شاب صاحبنا قاله ده مش رقهما اختفى