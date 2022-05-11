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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697117/خطافة-الرجالة-أيتن-عامر-تطرح-أحدث-أغانيها

طرحت الفنانة أيتن عامر أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «خطافة الرجالة»، عبر منصة أنغامي وسبوتيفاي، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية خطافة الرجالة للفنانة أيتن عامر.

ونشرت صورة وعلقت عليها قائلة: "أغنية خطافة الرجاله لكل واحدة عندها بنت مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش الأغنية موجودة دلوقتي تقدروا تسمعوها على منصة أنغامي و سبوتيفاي"، وهي من كلمات أحمد علاء، وألحان نييس، توزيع زووم.

كلمات أغنية خطافة الرجالة

وتقول كلمات أغنية خطافة الرجالة:

عاملة لاف على صورته وانا حبيبته ومش هاقف اتفرج وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يا نهار ابيض كده مش فايت انا قلبى مولع نار شايط بقى بينى وبينها انا تار بايت ده متعرفنيش و دى قلة ذوق كدة مش طالبه بزياده لطافه دى عميت فى عنيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتى و سمى اللى قافلنى بتبص فى وشى وتحضنى ومن ضهرى بتلعب و تخونى وكله على مفيش

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة

ولا عاش ولا كان اللى يقرب من حد بحبه دة انا اصلى قعدت اما دخلت و ربعت فى قلبه دورها فى حياته يدوب مشهد و انا بطله فيلمه الناس تشهد ومكنتش احبها تتعقد بس اعمل ايه

عينك يدب فيها رصاصه راحه جايه عليه زى ما بيقولوا عنيها فيه وتقول عماله تلفى و بتحاولى و تقولى لا ذوقى ولا ستايلى و أتاريكى عماله تتحايلى علشان تشوفيه

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة خطافة الرجالة خطافة الرجالة

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج