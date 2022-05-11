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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697114/أبرزهم-نور-النبوي-ورنا-رئيس-قائمة-بالنجوم-الشباب-المنضمين-لمبادرة-شباب-بلد

اختارت الأمم المتحدة العديد من نجوم الفن المصري في عمر الشباب لكي يكونوا ممثلين عنهم في مبادرة “شباب بلد” التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” وتعتبر مصر أول دولة مصرية تنطلق بها هذه المبادرة في منطقة الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد لكم اختيار نجوم الفن الشباب لمبادرة “شباب بلد” بالتعاون مع اليونسيف

مبادرة “شباب بلد” في مصر

انطلقت مبادرة “شباب مصر” لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتهدف لدعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وانضم مجموعة من نجوم الفن المصري الشباب نصرصدهم لكم في الآتي:

نور النبوي سفير للمبادرة

سيقوم نور النبوي بدعم عمل مبادرة “شباب بلد” ويسلط الضوء على ضرورة تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف بالإضافة لغرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وتم تعيين نور النبوي سفيرًا لتلك المبادرة في وجود كل من ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر “يونيسف”، ود. غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير مبادره “شباب بلد” بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والعديد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

وقالت ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: نحن سعداء بانضمام صوت مميز من جيل الشباب في الفن لدعم رسالة “شباب بلد” كالفنان نور النبوي، ونحن على ثقة بأن انضمامه للمبادرة سيكون له أثر إيجابي يعزز تفاعل الشباب في مصر مع المشروع.

كما قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر “يونيسف”: إن نشر الوعي بالمبادرة يحتاج إلى تكاتف مختلف الأطراف في المجتمع وخاصة الصوت المؤثر لدى الشباب. نحن سعداء بانضمام الفنان نور النبوي لمبادرة “شباب بلد”، ونأمل انضمام المزيد من المؤثرين وقادة الفكر لتوصيل رسالة المبادرة.

وعلق نور النبوي بعد تعيينه سفير مبادرة "شباب بلد" للأمم المتحدة، قائلًا: أنا سعيد بتعييني سفيرًا لمبادرة “شباب بلد” للأمم المتحدة والتي تتيح الكثير من الفرص لتحقيق طموحات الشباب بما لديهم من قدرات وطاقات وتطلع للبحث عن فرص إثبات الذات.

وتابع: لقد ساعدني اكتساب المهارات في سن صغيرة على فتح أبواب المستقبل أمامي. وأتمنى أن أقوم بدور ريادي في المبادرة وأن أساعد في تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها لتحفيز الشباب في مصر على المشاركة الإيجابية.

رنا رئيس في مبادرة شباب بلد

وقالت رنا رئيس بعد اختيارها سفيرة مبادرة “شباب بلد”: أنا فخورة بالانضمام إلى “شباب بلد” من أجل مستقبل أفضل للشباب في مصر إنهم قادة الغد ويستحقون الحصول على تأهيل جيد يساعدهم على الحصول على فرص وظيفية حديثة ومواجهة متطلبات سوق العمل.

وأضافت رنا: سأبذل قصارى جهدي للتوعية برسالة (شباب بلد) وللمساعدة في توحيد الجهود لصالح جيلنا الشاب.

أحمد داش وأمير المصري في مبادرة شباب بلد

وصرح أمير المصري خلال الإعلان الرسمي لكونه سفيرًا للمبادرة: فخور جدًا بالفرصة اللي بتمنحها ليّا منظمة الأمم المتحدة من خلال مبادرة شباب بلد، وإن يكون ليّا تأثير مباشر على الشباب وإننا كلنا نساعد بعض، عشان كده سعيد جدًا لاختياري سفير للمبادرة.. مسؤولية كبيرة إن شاء الله هكون قدها.

بالإضافة لاختيار الفنان أحمد داش من قبل منظمة يونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد".