بدء اجتماع تحالف الاحزاب المصرية تحت عنوان "الطريق إلي الحوار الوطني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:26 مساءً -

بدأ منذ قليل اجتماع تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم قرابة 40 حزبا سياسيا بالمقر الرئيسي للتحالف بحضور جميع رؤساء الاحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف.

ويعقد الاجتماع تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطنى"، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل للوقوف دقيقه حداد على شهداء الوطنى، وكلمه لمده دقيقتان لنعى شهداء حادث سيناء الارهابي الذين قدموا أرواحهم دفاعا للوطن، بالإضافة إلي توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعوته للاحزاب للحوار الوطنى ودور ورؤيه احزاب التحالف فى الحوار الوطنى.

ومن المقرر ان يوجه الاجتماع العديد من الرسائل السياسية الحزبية الهامه وخاصة التأكيد على الالتفاف المصرى خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر ودعم ومساندة القوات المسلحة والشرطه لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر وكما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الارهابي الاخير لن يؤثر فى عزيمة المصريين.