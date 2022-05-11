"تاون جاس" لسكان التجمع الخامس: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:26 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم القيام باعمال صيانة بخطوط الغاز بالتجمع الخامس"، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء غد الخميس.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.