جدة - نرمين السيد - تابع رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبى، يرافقه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عصام فرحات، أعمال تطوير مستشفى الرمد وجراحات العيون التخصصى، ومستشفى الأطفال الجامعى، للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية الجارية ومعدلات الإنجاز للمراحل النهائية للمشروع، ومناقشة الخطة الزمنية للانتهاء، استعدادا لافتتاحهما لخدمة مواطنى المحافظة قريبا.





وذكرت الجامعة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الجولة شملت تفقد غرف عمليات العيون، وملحقاتها من غرف التخدير والتجهيزات للعمليات، وغرف الإفاقة والتعقيم، وعنابر العناية المتوسطة، وغرف إقامة للمرضى، كما شملت الجولة تفقد مستشفى الأطفال الجامعى الجديد، الذى يعمل بطاقة استيعابية 162 سريرا. ووجه رئيس الجامعة بالالتزام بتقديم الخدمات بما يساهم فى توفير أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، لاستكمال منظومة المستشفيات الجامعية فى كافة التخصصات، وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى الخدمات الطبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة المنيا يتابع الموقف التنفيذى لمستشفى الرمد والأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.