انطلاق المؤتمر الطلابى علماء المستقبل 5 بجامعة دمياط

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 5" فى نسخته الخامسة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة 11-12 مايو 2022 برحاب جامعة دمياط وبمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة.





وبعث الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة تحية الدكتور خالد عبد الغفار،وزير التعليم العالى والبحث العلمى للطلاب والطالبات المشاركين بالمؤتمر وتقديره لمشاركة الطلاب والطالبات فى مثل هذه المؤتمرات التى تهتم بالبحث العلمى.

ورحب رئيس الجامعة بالحضور الدكتور السعيد عبد الهادى نائب رئيس جامعة حورس لشؤون الكليات الطبية القائم بعمل رئيس جامعة حورس وعدد من قيادات الجامعة السابقين والحاليين، وبأعضاء هيئة التدريس وبطلاب وطالبات الجامعات (دمياط الجامعة المستضيفة، جنوب الوادى، عين شمس، الأقصر، حلوان، مدينة السادات، بنى سويف، الفيوم، الزقازيق، بنها، أسيوط، المنوفية، حورس، كفر الشيخ، معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، مودرن أكاديمى بالمعادى) المشاركين بالمؤتمر.

وثمن دعدور الجهود البحثية للطلاب المشاركين فيما قدموه من أبحاث بلغت 111 بحثا علميا و64 عملا فنيا هذا العام.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية مثل هذه المؤتمرات فى تنمية وعى طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية بأهمية البحث العلمى وخطوات تنفيذه عمليا ولما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع.