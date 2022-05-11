عاجل.. القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بسيناء (فيديو)

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كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.
وانطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم، وثأرا لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم.
ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران.
هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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