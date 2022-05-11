محافظة الجيزة تبدأ حظر سير التوك توك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويطبق قرار حظر سير التوك توك فى حدائق الأهرام للمرة الأولى فى محافظة الجيزة، بعد شكوى المواطنين. وحرصت المحافظة على توفير سيارات 4 راكب لخدمة المواطنين بدلًا من التوك توك فى هذه المنطقة، وسيارات الفان بتعريفة قدرها 5 جنيهات.

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