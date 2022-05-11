رئيس جامعة جنوب الوادى يشيد باليونيدو فى تقديم الدعم بالعديد من المجالات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بأعضاء فريق برنامج النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والممول من السفارة السويسرية بمصر، والذى ضم الدكتورة أناكيارا إسكاندونى مدير مشروع برنامج النمو الأخضر بالمنظمة، والدكتور عادل صبرى المنسق الوطنى للمشروع، والمهندس عمر رياض مدير مكتب اليونيدو بمحافظتى قنا والأقصر.





تناول رئيس الجامعة خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجامعة ومنظمة اليونيدو، مشيدا بجهود اليونيدو فى تقديم الدعم الفنى لتعزيز الابتكار فى العديد من المجالات كالاستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات،مشيرا الى أن الجامعة لديها العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات بهدف تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وتسعى الجامعة أيضا إلى إقامة وحدات ونماذج إنتاجية

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