عاجل.. شكرى يتوجه إلى كوبنهاجن للمشاركة بالاجتماع الوزارى حول المناخ

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع الذى تستضيفه الدنمارك يعقد برئاسة مشتركة من جانب كل من مصر، بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر، والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية، وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسئولى الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدنى.
كما أوضح حافظ أن الاجتماع يعقد بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ويمثل فرصة للتباحث حول الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع مسار تنفيذ التعهدات قدما فى ضوء ما تم التوافق عليه فى المؤتمرات السابقة واتفاق باريس وميثاق جلاسجو حول المناخ، من خلال التركيز على موضوعات خفض الانبعاثات وتمويل المناخ فضلا الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، بالإشارة إلى أن الزيارة تأتى أيضا فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث ستقوم رئيسة الوزراء الدنماركية باستقبال الوزير شكرى، للنظر فى أوجه دفع العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، كما سيلتقى وزير الخارجية أيضا بنظيره وزير خارجية الدنمارك لبحث كافة ملفات التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تعزيزها.
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