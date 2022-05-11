سفراء أوروبا بمصر يؤكدون أهمية التعاون المشترك لتنمية ودعم القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الندوة التى عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. شركاء لتنمية القطاع الخاص" فى إطار الاحتفال بشهر أوروبا وبأسبوع أوروبا بالإسكندرية بحضور عدد من سفراء وممثلى سفراء الدول الأوروبية لدى مصر.

وناقشت الندوة -التى شارك بها عدد من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والاتحاد الأعمال المصرى الأوروبى- التحديات التجارية والفرص والسبل لتوسيع نطاق التعاون.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى، أهمية انعقاد الندوة فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أن مصر تعلب دورا قياديا فى الإقليم والعالم فى مجال المناخ، حيث ستسضيف شرم الشيخ الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ والمقرر انعقاده فى نوفمبر القادم.

وقال إن هناك دولا فى عدة مناطق فى العالم تأثرت بالفعل بالتغيرات المناخية، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبى وفرنسا لمصر من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية العمل على تشجيع التنقل المستدام من خلال وسائل النقل الجماعية، معربا عن سعادته لمشاركة فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم مشروعات للنقل فى مصر ومن بينها مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية وأيضا مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية الذى يعد مشروعا هاما لنقل الآلاف من الركاب يوميا.

من ناحيته، قال السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، "إننا نحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عاما على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى"، مؤكدا أهمية التعاون بين الحانبين فى كافة المجالات بما فى ذلك الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى المشروعات والبرامج الداعمة للقطاع الخاص وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأوضح السفير الأوروبى أن تعاوننا الحالى مع مصر يغطى ملفا فاعلا تتخطى قيمته مليار يورو على هيئة منح وقروض واستثمارات فى مصر، مشيرا إلى دعم الاتحاد للدول المتأثرة من الحرب فى أوكرانيا، ومن بينها مصر حيث خصصت لها مساندة مالية تقدر بنحو 100 مليون يورو، ويأتى مباشر بعد الدعم الأوروبى المقدم لمواجهة جائحة كورونا بإمدادات أوروبية تصل إلى 29 مليون جرعة من اللقاحات المقدمة لمصر حتى الآن.

كما أكد سفير أسبانيا بالقاهرة رامون خيل كارساس، أهمية التعاون بين الحانبين المصرى والأسبانى فى المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى العدد الكبير من الشركات الأسبانية المستثمرة فى مصر.

من جانبها، أشارت سفيرة البرتغال مانويلا فرانكو إلى أهمية التعاون مع مصر لا سيما فى قطاعى التكنولوجيا والتعليم، لافتة إلى إنشاء فرع الجامعة نوفا لشبونة بمصر بالقاهرة الجديدة بما يسهم فى دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات خاصة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، على متانة العلاقات مع مصر وخاصة فيما يخص التعاون فى مجال الطاقة والاستثمار والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أعرب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية رئيس اتحاد غرف دول المتوسط أحمد الوكيل، عن سعادته للمشاركة فى الندوة التى تعقد بمناسبة يوم أوروبا تحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى والتى تواكب أيضا الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأكد أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسى للتعاون اليورومتوسطى، موجها الدعوة للسفراء للمشاركة فى الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة الغرفة التحارية بالإسكندرية فى أكتوبر القادم.