مدبولى يشهد توقيع مذكرة تعاون لإنتاج 300 ألف طن أمونيا خضراء فى السخنة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتى "توتال" الفرنسية، و"إنارة كابيتال" المصرية، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.





وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ورومان دو لو مارتينيير، مدير عام شركة "توتال" الفرنسية، والمهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة "إنارة كابيتال" المصرية.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة المصرية تعمل بدأب على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لاسيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وصرح المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركتى "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال"، يهدف إلى إقامة مشروع بالسخنة لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا فى المرحلة الأولى للمشروع، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون ونصف مليون طن سنويا، على أن يتم تغذيته بالهيدروجين الأخضر الذى سيتم إنتاجه من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة، لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تزامنا مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.