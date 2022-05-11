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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697115/حسن-الرداد-للراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-بكيت-عليكي-رغم-أني-لم-أراكي

وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ناعيًا إياها بعد اغتيالها اليوم الأربعاء، برصاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين.

دوت الخليج يرصد نعي حسن الرداد للصحفية شيرين أبو عاقلة.

كتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام،: "خبر حزين، بتفرج عليها من وأنا صغير، وكانت دائمًا مناضلة وجريئة، بكيت عليكِ رغم أني لم أراكي ولا مرة طول العمر".

وأضاف حسن الرداد: "هذا يوضح مدى قوة وتأثير الفن، والإعلام والصحافة أو أي عمل يقدم بصدق في نفوس الشعوب.. رحم الله الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد"

حسن الرداد يتألق في مسلسل بابلو

على الصعيد الآخر، تألق حسن الرداد في موسم رمضان المنصرم 2022 بمسلسل "بابلو"، ويشارك بجانب الفنان حسن الرداد، عدد كبير من النجوم مثل، أروى جودة، ومصطفى فهمي، ونجلاء بدر، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، والعمل من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يعد مسلسل "بابلو" هو التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشارك في بطولته هنا شيحة، وفيلم "تحت تهديد السلاح".

قصة مسلسل بابلو

وتدور أحداث مسلسل "بابلو" في أجواء من الأكشن والإثارة، حول قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، حيث يقدم حسن الرداد خلال العمل شخصية الشاب "سيد بابلو" والذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية، ويتورط في عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

من جانبه، تعرض الفنان المصري حسن الرداد لهجوم شرس بعد تصريحه الذي أدلى به على هامش حفل Joy Awards الذي أقيم الخميس الماضي في الرياض، والذي قال خلاله "أحب أعيش في السعودية".

وأبدى حسن الرداد إعجابه من الهجوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج" الحكاية" الذي يبث عبر قناة mbc مصر، قائلا: "سعيد بالنهضة الثقافية والإبداعية التي تشهدها السعودية، أنا فنان مصري عربي بعمل أفلام ومسرحيات بتتعرض في السعودية وأي دولة عربية.