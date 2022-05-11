الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلي إلى مصر، مشيداً بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضاً في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.