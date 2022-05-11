رسالة من بابا الفاتيكان إلى تواضروس الثانى بمناسبة يوم الصداقة التاسع

جدة - نرمين السيد - وقال الأب الأقدس فى بداية الرسالة، واصفا البابا تواضروس الثانى بالأخ الحبيب فى المسيح، إن يوم الصداقة التاسع هذا يوفر له الفرصة للإعراب مرة أخرى عن الامتنان القلبى على الروابط الروحية التى تجمع الكرازتين البطرسية والمرقسية، ولتأكيد الصداقة الراسخة فى المسيح.

ثم واصل البابا فرنسيس معربا عن الرجاء، وانطلاقا من كلمات المسيح "فإن عملتم بما أوصيكم به كنتم أحبائى" (يو 15، 14)، فى مواصلة حج الأخوة المسيحية، وخاصة مع الاستعداد للاحتفال العام القادم بالسنة العاشرة للقائه البابا تواضروس الثانى فى روما، وبالذكرى الخمسين للقاء التاريخى بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث.

وشدد البابا على كون الصداقة الطريق الأكيد لبلوغ وحدة المسيحيين، وفيها نرى وجه المسيح نفسه والذى لا يدعونا خداما بعد بل أحباء (راجع يو 15، 15)، والذى صلى "ليكونوا بأجمعهم واحدا" (يوحنا 17، 21). وتضرع البابا فرنسيس هنا كى تقودنا شفاعة القديس أثناسيوس، الذى يلهم بحياته وتعليمه كنيستينا، فى المسيرة نحو الشركة المرئية الكاملة.

وفى ختام الرسالة، أكد البابا فرنسيس للبابا تواضروس الثانى، ومع اقتراب الاحتفال بعيد حلول الروح القدس صلاته كى يوحد الروح القدس بين الكنيستين بشكل أكبر وأن يهب عطية العزاء للعائلة البشرية المتألمة، وخاصة فى أيام الجائحة والحرب هذه.

ثم أكد الأب الأقدس قربه الروحى المتواصل وصلاته من أجل خير البابا تواضروس الثانى مبادلا إياه من القلب عناقا أخويا، عناق السلام فى الرب القائم.