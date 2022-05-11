التعليم: 99.6% من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا

وبحسب بيان صحفى، بلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألف و955 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و350 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالبا وطالبة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقنى"، فى الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقا للجدول المعلن سابقا.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
يذكر أن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 يبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانات نهاية العام بمادة اللغة العربية والتى تستمر حتى الخميس 26 مايو 2022، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 الامتحان فى مادتى الكيمياء والجغرافيا حسب الجدول المعلن سابقا.
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