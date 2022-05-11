افصل واسمع.. خريطة الطرق المزدحمة والبدائل خلال فترة الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة من غرب إلى شرق المحافظة.

وأكد صابر أن الأحجام المرورية تنحصر فى محافظة الغربية، فى مدخل كوبرى فاروق، ويفضل للمتجه إلى ميدان المحطة سلوك شارع طه الحكيم.

ووجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة وطالب بسلوك شارع طه الحكيم.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وشهدت الدقهلية بعض الكثافات فى طريق "طلخا - المنصورة" المتجه إلى شارع الجامعة، بالإضافة إلى محور جيهان السادات، ويفضل سلوك محور عبدالسلام عارف.

أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فتشهد بعض الكثافات بكوبرى ساويرس، وأيضا بعض الأحجام بشارع المحافظة.

كما انحسرت الأحجام فى محافظة القليوبية بشارع شبرا الخيمة نتيجة الأعمال وتوسعة الطريق الدائرى.

أما فى الوجه القبلى، فتشهد أسيوط بعض الأحجام فى محور 23 يوليو، المتجه إلى يسرى راغب، ومنزل كوبرى فيصل المتجه إلى موقف الأزهر.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وذكر صابر أن محافظة الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع الجامعة وشارع شارل ديجول، حيث يفضل سلوك شارع السودان وكوبرى الدقى.

كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات أعلى كوبرى الفنجرى وصلاح سالم وطالب بسلوك محور النصر، كما ظهرت بعض الكثافات فى مطلع كوبرى السيدة عائشة ووسط المدينة وطالب بسلوك محور النصر والأتوستراد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 180، والعتبة 344، وجراج التحرير 602، والأوبرا 481 مكانا خاليا.