عاجل.. السيسى يستقبل نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلى إلى مصر، مشيدا بتميز علاقات الصداقة التى تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص مصر على تعميقها فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك فى ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التى يتمتع بها كل من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضا سيادته فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومى وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

من جانبه؛ أعرب السيد "دانتس" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر فى مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصة فى ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين فى حماية أموال وممتلكات الدولة، مشيدا فى هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى البلدين، خاصة فى إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "أنتوساى"، وذلك فى ضوء كونها الصوت الدولى للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة.