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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697111/محمد-صلاح-العزب-يفتح-النار-على-صناع-أغنية-ستو-أنا-طبيعي-اسم-الله-يتقال-بمرقعة-كده

فتح المؤلف محمد صلاح العزب النار على أغنية ستو أنا، التي طُرحت ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا، في الماراثون الرمضاني المنصرم 2022، وذلك بسبب استخدام لفظ الجلالة فيها بشكل غير لائق.

دوت الخليج يرصد انتقاد المؤلف محمد صلاح العزب لصناع أغنية ستو أنا.

محمد صلاح العزب ينتقد أغنية ستو أنا

كتب محمد صلاح العزب، عبر حسابه الرسمي بموقه التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المصريين بيستخدموا لفظ الجلالة، اسم الله عز وجل الأقداس للتعبير عن مشاعر كتير استغراب، وخوف وإعجاب وخلافه".

وتابع: "بس هو طبيعي إن اسم ربنا عز وجل يتقال بهذا القدر من المرقعة في أغنية ستو أنا؟! الأغنية لطيفة وأنا متأكد إن محدش متعمد ولا يقصد حاجة".

واختتم محمد صلاح العزب حديثه قائلًا: "بس بصراحة كل ما اسم ربنا بينطق بالطريقة دي في الأغنية مبقدرش أعديها، ولا أحس أن الموضوع معدي، مفيش حاجة اسمها اللاه.. وإن دي حاجة تانية غير الله، نخلي الكلام ليه معنى شوية".

كلمات أغنية ستو أنا

وتقول كلمات أغنية ستو انا:

ايه يا ستو أنا ستو أنا أنا ايه يا ستو أنا ستو أنا أنا

قلبي برتقان بصرة ملكك و انتي حرة تُعصريه عصير قلبي كمتراية ناشفة بس فيها بذرة بتحب بضمير

قلبك بطيخة صيفي قرعة بختي وجاي في قرعة والبطيخ كتير قلبي أناناس شرايح دايخ جاي رايح من كتر التفكير

فاتح شباكي فاتح شيشي الوقت في بعدك ما مشيشي بتقولي هتيجي ما بتجيشي وما يدوقش النوم

آه يا نسمة صيف جايبة طراوة قلبي اتعور منك واوا محتاج يتعالج يتداوى بالمكركروم

قلبي حرنكش فيه مزازة و انتي في اللذاذة ما بتهزريش قلبك كوكونت ثمرة انتي حلوة قمرة ما بتتكرريش

قلبك قرع يمد لبره الجنازة حارة والميت مفيش قلبك مشمش مش هسيبه هجري وراه وأجيبه لو كان في العريش

فاتح شباكي فاتح شيشي الوقت في بعدك ما مشيشي بتقولي هتيجي ما بتجيشي وما يدوقش النوم

آه يا نسمة صيف جايبة طراوة قلبي اتعور منك واوا محتاج يتعالج يتداوى بالمكركروم

ايه يا ستو أنا ستو أنا أنا ايه يا ستو أنا ستو أنا أنا

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.