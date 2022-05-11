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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697106/رئيس-الوزراء-صرف-أي-تعويضات-مستحقة-للمقاولين-بمشروعات-مبادة-حياة-كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري)، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها حالياً، وخاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات، ومواد البناء، فإن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيراً إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقاً للآليات المعتمدة.

رئيس الوزراء: صرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين بمشروعات مبادة حياة كريمة

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الزمني لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ الوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومشروعات الطرق والكباري، فضلا عن تنفيذ المجمعات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العرض تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقي المشروعات. وفي سياق متصل، تم عرض ملخص الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، الخطة العاجلة في14 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة في 6 قرى، والانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال في 6 قرى، والانتهاء من أقل من 70% من الأعمال في قريتين.