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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697102/مواعيد-عرض-مسلسل-الآنسة-فرح-الجزء-الخامس

دوت الخليج يكشف مواعيد عرض مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس

مواعيد عرض مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس

يعرض مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس يوميا من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قناة mbc 4 الفضائية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جرينتش، والثامنة مساء بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، بينما يعرض الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات ثم يعرض في نهاية الأسبوع حلقات مجمعة بالإضافة إلى طرح حلقة يوميًا عبر منصة شاهد.

ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت جرينتش، و1.15 صباحا بتوقيت الجزائر، و3.15 صباحا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية والربع صباحا بتوقيت مصر، و4.15 صباحا بتوقيت الإمارات، ثم يعاد للمرة الثانية الساعة الثانية والربع ظهرا بتوقيت مصر، والثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش، وبعدها الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر والساعة الثالثة مساءا بتوقيت السعودية، بينما يعاد الرابعة بتوقيت الإمارات.

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تفاصيل مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس

يضم مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس في بطولته عدد من النجوم وهم الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان أحمد مجدي، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا يوسف، مريم الخشت، علي الطيب، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز وجيلان علاء وآخرين والعمل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، والإخراج لـ وائل فرج.

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ويشهد الجزء الجديد والأخير من مسلسل الآنسة فرح عودة طارق وهو الفنان محمد كيلاني بعد أن فقد الذاكرة بسبب عاصي الغول ودبرت انتشار خبر وفاته، ليعود باسم “حمزة” بشكل وطريقة كلام مختلفة ليعطل زواج فرح وهي أسماء أبو اليزيد من شادي وهو الفنان أحمد مجدي لأنها تريد أن تبقى بجانبه حتى تعود له الذاكرة من جديد لكي لا تتخلى عنه في أزمته والمحنة التي يمر بها.