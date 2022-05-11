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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697101/الرئيس-السيسي-يؤكد-على-ضرورة-التوصل-لاتفاق-ملزم-لعملية-ملء-سد-النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا وتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لعملية ملء سد النهضة

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس القومي الأمريكي، والسيدة أريانا برينجوت كبير.

ونقل رمستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصةً في ضوء الدور المصري الهام بقيادة الرئيس في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

مستشار الأمن الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد «سوليفان" بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي.