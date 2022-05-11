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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - بالتزامن مع موسم حصاد القمح 2022، بدأ المزارعون في البحث عن أكبر سعر لتوريد القمح، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إقرار حوفاز لتقديم القمح، من أجل تحفيز المزارعين والعمال على بيع أكبر نسبة لديهم من محصول "الذهب الصفر".

دوت الخليج

وتستهدف الحكومة الوصول إلى 5.5 إلى 6 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم حصاد القمح 2022، لذلك قامت الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراة واستصلاح الأراض بإجراءات جديدة من شأنها استلام أكبر كمية قمح مورد خلال موسم حصاد القمح الجاري.

كم يبلغ سعر أردب القمح 2022

وينشر موقع دوت الخليج سعر أردب القمح 2022 في مصر، والذي شهد ارتفاعًا عن الأعوام السابقة لتجيع الفلاحين والمزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول، لاسيما بعد الأزمة التي يعاني منها العالم "أزمة الغذاء"، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر الدولتين أكبر مورد للعالم من محصول القمح، بنسبة تتخطى الـ 17 %، كما أن مصر تستورد قمح نسبة 80% في العالم، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة عن الأعوام السابقة.

القمح 2022

ووفقًا لم أعلنته الحكومة، يتم توريد القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الموسم الحالي بأسعار 865 جنيه للأردب درحة نقاوى 22.5 قيراط، و875 جنيه للأردب درجة نضافة 23 قيراط للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

الحافز وفي إبريل الماضي أعلنت الحكومة، تنفيذأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار حافزًا ماليًا بقيمة 65 جنيه يضاف إلى سعر توريد إردب القمح المحلي، في خطوة لتشجيع المزارعين على زيادة كمية الكمايت الموردة.

من جانبه، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهات باستمرار عمل الصوام والمواقع التخزينية للأقماح المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئبسية في استلام القمح، وذلك لحين الإنتهاء من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد أقصى حتى منصتصف الليل.

وبالتزامن مع رفع سعر إردب القمح 2022، وإقرار حوافز تشجيعية للمزارعين لتوريد القمح، فقد قامت الحكومة بإصدار تحذيرات شديدة اللهجة للمزارعين بخصوص تخزين محصول القمح، حيث أكدت أن تخزين القمح سيعرض المزارعين لعقوبات قاسية، تصصل إلى الحرمان من الكيماويات المدعمة.

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