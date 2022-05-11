الحبس ٥ سنوات لعامل ابتز طالبة بالغربية

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - قضت محكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية، بالسجن المشدد ٥ سنوات للمتهم فى واقعة ابتزاز طالبة والتعدي على حياتها الخاصة ونشر صور خاصة بها بدون رضاها مقرونة بصور أخرى مخلة ثم طلب منها مبلغ مالي ٥ آلاف جنيه، على غرار واقعة الطالبة " بسنت " .

دوت الخليج

تعود تفاصيل الواقعة لشهر فبراير الماضي عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز السنطة بتلقي بلاغ من المواطن باسم محمد جعفر مقيم بقرية القرشية التابعة للمركز بقيام المدعو سامي محمد ١٩ سنة مقيم بقرية منية طوخ بمركز السنطة، بالتشهير بابنته فرحة باسم ١٦ سنة طالبة وابتزازها وتهديدها بإرسال صور فاضحة وإرسال عبارات وكلمات مخلة وابتزازها بطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر هذه الصور.

تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة

تم تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة وكشفت التحريات التي أجريت بمعرفة النقيب محمد الصباغ معاون مباحث مركز السنطة، بالتعاون مع مباحث تكنولوجيا المعلومات، عن صحة الواقعة وأن المتهم قام بإنشاء حساب وهمي على الفيس بوك باسم المجني عليها ونشر صورة شخصية لها عليه وبجانبها صور إباحية ونسبها إليها وعليها عبارات مخلة ثم قام بابتزازها وطلب منها مبلغ مالي قدره ٥ آلاف جنيه مقابل حذف الصفحة، وتم استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم حبسه على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة عدة تهم منها تهديد المجني عليها وإفشاء صورها والتعدي على حرمة الحياة الخاصة ونقل صور خاصة بالمجني عليها إلى جهازه المحمول وأشاع وأذاع صوراً خاصة بالمجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون رضاها كما تعدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها ومضايقتها باستعمال أجهزة الاتصالات لتهديدها وابتزازها، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر القضية بحضور عميد عبد الرحمن غنيم محامي المجني عليها وأسرتها واستمعت المحكمة إلى دفاع المجني عليها ودفاع المتهم ومرافعة النيابة العامة ثم أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل، قرر قاض المعارضات، بمحكمة قطور، بمحافظة الغربية، باخلاء سبيل خفير ، وتجديد حبس شقيقه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار، داخل منزلهم بقرية سجين الكوم.

تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ، بقيام اثنين أشقاء، بالتنقيب عن الآثار، داخل المنزل الخاص بهم في أحدي القري بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة وتبين قيام اثنين أشقاء منهم خفير ، بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل الخاص بهم في قرية سجين الكوم، وجري التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.