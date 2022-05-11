18 جامعة حكومية وخاصة تشارك في مؤتمر علماء المستقبل 5 بـ دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - افتتح منذ قليل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 5" في نسخته الخامسة والذي يقام تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي في الفترة 11-12 مايو 2022 برحاب جامعة دمياط وبمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة وبرئاسة الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات الطالب أنس الجمل رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط، والدكتور نعمت حسن، أمين المؤتمر، والدكتور غادة الصياد، مقرر المؤتمر، والدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر.

عقب ذلك، جاءت كلمة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الذي نقل في بدايتها تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب والطالبات المشاركين بالمؤتمر وتقديره لمشاركة الطلاب والطالبات في مثل هذه المؤتمرات التي تهتم بالبحث العلمي، مرحبًا بالحضور وعلى رأسهم الدكتور السعيد عبد الهادي نائب رئيس جامعة حورس لشئون الكليات الطبية القائم بعمل رئيس جامعة حورس وعدد من قيادات الجامعة السابقين والحاليين، وبأعضاء هيئة التدريس وبطلاب وطالبات الجامعات (دمياط الجامعة المستضيفة، جنوب الوادي، عين شمس، الأقصر، حلوان، مدينة السادات، بني سويف، الفيوم، الزقازيق، بنها، أسيوط، المنوفية، حورس، كفر الشيخ، معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، مودرن أكاديمي بالمعادي) المشاركين بالمؤتمر في رحاب جامعة دمياط مثمنُا جهودهم البحثية فيما قدموه من أبحاث بلغت 111 بحثًا علميًا و64 عملًا فنيًا هذا العام، مؤكدًا علي أهمية مثل هذه المؤتمرات في تنمية وعي طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية بأهمية البحث العلمي وخطوات تنفيذه عمليًا ولما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، موجهًا الشكر على القائمين على تنظيم المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر.

عقب ذلك، تم عرض فيديو تسجيلي احتوى على تقرير عن المؤتمرات الطلابية العلمية السابقة التي نظمتها جامعة دمياط، وتضمنت فعاليات افتتاح المؤتمر تقديم عدد من النماذج المتميزة بجامعة دمياط في مختلف المجالات وهم:1. الخريجة هند الدالي، خريجة كلية الزراعة (تميز علمي وتنمية بشرية)2. د/ هدى الغرباوي، المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم ومكتشفة الفطر الجديد المسمى باسم جامعة دمياط Crystallicutis Damiettensis (تميز علمي).

وافتتح رئيس جامعة دمياط المعرض الفني التشكيلي الذي يضم 64 عملًا فنيًا تقدموا للمؤتمر من مختلف الجامعات والمعاهد المشاركة حيث تتضمن فعاليات المؤتمر 9 جلسات خلال اليوم الأول و6 جلسات خلال اليوم الثاني، وخلال اليومين يتم مناقشة الأبحاث التي جاءت هذا العام بمبادرات علمية اختصت بالعمل على استحداث أنظمة متطورة وأفكار بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتصميم خطط تعليمية ترتكز على دمج عملية التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة المختلفة للوصول الي أقصى استفادة علمية وعملية ممكنة بالإضافة إلى أفكار علاجية جديدة وطرح سبل مبتكرة للتصدي لحروب الجيل الرابع، حيث قدم الطلاب العديد من الأبحاث في مجال الفن، الرياضة؛ التعليم، الطب، التسويق، الصناعة، الهندسة، الطاقة، الفيزياء، وغيرهم، ويقوم بمناقشة وتحكيم تلك الأبحاث نخبة من القامات العلمية والعملية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط.

جدير بالذكر أن المؤتمر الطلابي العلمي "علماء المستقبل 5" يهدف إلي إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة في مجال البحث والنشر العلمي، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي، وتشجيع ورعاية الطلاب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمي بينهم، وإثراء مجال البحث العلمي في الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، ومواكبة التقدم في مجالات التقنيات الرقمية والعمل على تفعيلها في تنمية مهارات البحث العلمي والاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في التواصل عن بعد، ونشر ثقافة التفكير العلمي وأهمية البحث العلمي.

ويقدم المؤتمر العديد من الجوائز وعدد 3 جوائز لأفضل بحث في العلوم الأساسية: مركز أول - مركز ثاني - مركز ثالث، وعدد 3 جوائز لأفضل بحث في المجالات الأدبية والإنسانية: مركز أول - مركز ثاني - مركز ثالث، وعدد 3 جوائز لأفضل عرض تقديمي: أول - ثاني - ثالث، وعدد 3 جوائز لأفضل عمل فني: أول - ثاني – ثالث على أن يكون قيمة جائزة المركز الأول مبلغ وقدرة (1200 جنيهًا) فقط لا غير، وقيمة جائزة المركز الثاني مبلغ وقدره (1000 جنيهًا) فقط لا غير، وقيمة جائزة المركز الثالث (800 جنيهًا) فقط لا غير.

وجاءت أهم الأبحاث المقرر مناقشتها وتحكيمها خلال المؤتمر:1. عزل بعض أنواع البكتيريا الحاملة للكهرباء وتطبيقاتها، للطالبة رولا محمد فايد بكلية العلوم جامعة دمياط.2. الخرسانة البلاستيكية المرنة، للطالب حازم سعيد الأشهب من معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.3. تعزيز مناعة الطيور في المزارع الذكية، لفريق عمل طلابي من كليتي الزراعة بجامعة دمياط والحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.4. المتحف المصري بالقاهرة نموذجًا للمتاحف الخضراء، للطالبة إسراء النجار ، شروق البرعي بكلية الآثار جامعة دمياط.5. نظام التعليق المبتكر، لفريق عمل طلابي من كلية الهندسة بجامعة أسيوط.6. أزمة الماء في مصر وحلول هندسية لحلها، للطالب زياد محمود حسن بكلية الهندسة جامعة الفيوم.7. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتعلم العلوم، للطالبة آلاء يوسف شاهين بكلية التربية جامعة دمياط.8. الاستفادة من طاقة المد والجزر أمام صخور دولوس في إنتاج طاقة لإدارة الشواطئ للطالبة أميرة الغزاوي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.9. تقييم دلالات بروتينات الـ بيتا اميلويد وبروتين التاو في مصل مرضى الزهايمر، لفريق عمل طلابي من كلية الصيدلة بجامعة حورس.10. تعدين الفوسفات في مصر: الجيولوجيا والتنمية المستدامة، للطالب محمود زناتي من كلية العلوم بجامعة دمياط.