أياتا يمنح مصر للطيران شهادة اعتماد نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوى في الحصول على شهادة الاتحاد الدولى للنقل الجوى "أياتا" والخاصة بمعايير نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة Time and temperature sensitive shipments والتى تعرف بإسم ( IATA CEIV Pharma) بعد اجتياز الشركة بنجاح لكل مراحل المراجعة التي تمت عليها حيث تمكنت مصر للطيران للشحن الجوى من تنفيذ كافة متطلبات الحصول علي الشهادة التى تعزز من ثقة عملاء الشركة فى قدراتها على نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية لدرجات الحرارة والوقت أثناء عمليات المناولة وكذلك منتجات العناية بالصحة وذلك خلال شحنها على طائرات البضائع وفى مخازن طائرات الركاب.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة مواكبة التطور العالمي في مجال الشحن الجوى وجذب عملاء جدد والعمل علي تعدد مصادر الدخل وزيادة قدرات الشركة التنافسية بحصولها علي العديد من الشهادات والإعتمادات الدولية.

وصرح أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى والعضو المنتدب أن عملية العناية بمثل هذه النوعية من الشحنات تبدأ منذ تلقى طلب الحجز في مطار الإقلاع وحتى تمام تسليمها إلى الجهة المرسل إليها في مطار الوصول عبر كافة خطوط الشبكة الجوية .. مشيرا إلى أن عملية المراجعة تمت وفقاً لقائمة اشتملت على أنشطة ونقاط كثيرة ، منها التدريب الذى شمل جميع الفئات المسئولة عن التعامل مع هذه الشحنات سواء داخل شركة الشحن أو الشركات الشقيقة والإجراءات التي تتم خلال جميع مراحل المناولة ، والمعدات المستخدمة في المناولة من حيث صلاحيتها و الصيانات الدورية لها، والثلاجات التي يتم التخزين بها بدرجات حرارتها المختلفة التي تلبي متطلبات الشحنة وذلك بالتأكد من توزيع درجة الحرارة بالتساوى داخل غرف التبريد، وكذلك وجود نظام لقياس درجة الحرارة داخل كل غرفة تبريد وفق نظام مدروس يتم تطبيقه ومتابعته بصفة مستمرة وبه نظام إنذار في حالة حدوث أي خلل في نظام التبريد داخل الثلاجات.

وقال شاهين إنه تمت أيضا المراجعة على كيفية التعامل مع الحاويات المبردة بجميع أنواعها والتجهيزات التي تمت لإستقبالها، وكذلك عمل الدراسات اللازمة للخطوط والمحطات الخارجية الجاهزة عن طريق وكلاء الخدمة لمناولة هذه الشحنات المقبولة على رحلات مصر للطيران، أيضاً التأكد من إجراء " Risk Assessment" لجميع مراحل المناولة للتأكد من وجود خطط بديلة للتعامل في حالة حدوث أي خلل .

وأوضح رئيس مصر للطيران للشحن الجوى أن هذه الشهادة تم الحصول عليها بعد تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة بمجمعي بضائع القاهرة وبرج العرب.

وتعتبر هذه الشهادة الدولية بداية للحصول على شهادات أخري هامة في مجال مناولة الشحنات ذات الطبيعة الخاصة مثل " CEIV Logistic" الخاصة بمناولة الشحنات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة والزهور، وشهادة "CEIV Live Animal"الخاصة بنقل الحيوانات الحية.