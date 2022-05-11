انتظام حركة قطارات الصعيد بعد انفصال 6 عربات في المنيا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - انتظمت حركة القطارات المتجهة إلى محافظات الصعيد بعد ساعات من إصلاح عطل فني يتعلق بانفصال 6 عربات من قطار 890 المتجه من القاهرة إلي أسوان.

وكشف مسئول بسكك حديد المنيا- رفض ذكر اسمه- أنه تم إصلاح العطل وإعادة تسيير وانتظام حركة القطارات بعد توقف ساعة، وقد انتظمت اليوم الأربعاء حركة القطارات سواء النازل أو الطالع بشكل طبيعي.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بتعطل قطار 890 المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان أمام محطة سكك حديد مغاغة، شمال المنيا، في أعقاب انفصال 6 عربات بالقطار أمام مدينة مغاغة.

انتقل فريق الحماية المدنية والإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين عدم وجود إصابات بشرية أوحرائق، وتمت الاستعانة بفريق فني وربط العربات وإعادة تسيير حركة القطارات.