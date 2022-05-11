نقل النواب تشكل لجنة لمتابعة الانتهاء من تطوير طريق «أبو النمرس التبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - عقد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء، مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وطالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بسرعة الانتهاء من تطوير طريق، مركز ابوالنمرس ، العياط ، التبين، الصف أطفيح الكريمات ، والذي يعد مدخل لصعيد مصر الذي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، حيث يشهد الصعيد تنمية حقيقة وشبكة الطرق دائما هي بداية التنمية .

من جانبه أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم إدراج الطريق في الخطة الاستثمارية القادمة وسيتم تشكيل لجنة من الهيئة وتنزل للمعاينة.

وتم تكليف لجنة لسرعة الانتقال للمعاينة ووضع تنفيذ الطريق في العام المالي الحالي ، وضمت اللجنة المشكل كلا من النائب أحمد سعد حلمي نويصر، والنائبة أسماء الجمال، والنائب نادر الخبيري وذلك مع رئيس الهيئة العامة للطرق اللواء حسام الدين مصطفى.