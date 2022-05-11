التضامن تعلن آخر موعد للالتحاق بدورة تأهيل المدربين ضمن برنامج «مودة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - أكد مسؤولو برنامج «مودة»، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي أن آخر موعد لملء استمارة طلب التقدم للحصول على دورة تدريب مدربين بالمشروع، يوم السبت القادم الموافق 14 مايو 2022.

وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للمشروع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن برنامج تدريب المدربين لمشروع «مودة» يأتي في إطار قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد مصر»، نيابة عن الحكومة الألمانية، بشأن التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بداخل الهيئات الشبابية.

ولفتت إلى أن المشروع القومي «مودة»، أعلن عن فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريب مدربين خلال المرحلة الأولى بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد ومحافظة الدقهلية».

أهداف المشروع القومي «مودة»

وأشارت «التضامن» إلى أن المشروع يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وتكوين كيان قادر على تحقيق مبادئ التعايش السلمي ونبذ العنف الأسري، كما يتبنى أهم الأسس المتعلقة بالتربية الإيجابية ويراعي الجوانب المختلفة المتعلقة بالصحة الإنجابية.

الجدول الزمني للتدريب على المشروع

وأعلنت وزارة التضامن الجدول الزمني للتدريب كالتالي:

- دورة تدريب المدربين وكذلك المدربات في الفترة من 22 إلى 28 مايو 2022، 7 أيام تدريبية كاملة، على أن تتحمل الوكالة الألمانية للتعاون الدول «جي أي زد مصر»، تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للمشاركين من خارج محافظة الإسكندرية، وتكلفة الانتقالات الداخلية للمشاركين من محافظة الإسكندرية.

- يتم إجراء مرحلة التقييم العملي لمن اجتاز تدريب المدربين خلال شهر يونيو 2022.

- مرحلة التنفيذ الفعلي بمراكز الشباب بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2022.

- الالتزام والمشاركة بفاعلية في المراحل المذكورة يعتبر شرطا أساسيا للقبول.

وحددت التضامن رابط استمارة التقديم، وللوصول إليه اضغط هنا