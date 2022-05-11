«الطاقة الذرية»: تطوير أصناف من القمح ترفع إنتاجية المحصول 33%

جاء ذلك فى تصريح للفريق، اليوم الأربعاء، خلال المرحلة النهائية لحصاد محصول القمح المنتج من الطفرات الجديدة التى تم زراعتها بموقع الهيئة بأنشاص، حيث أوضح الفريق أن بعض الطفرات الجديدة تتحمل الزراعة فى الأراضى الملحية ونقص المياه، كما أن معدل الزيادة فى الإنتاج يتخطى 4 أطنان للفدان بزيادة طن تقريبا عن الأصناف المصرية المزروعة حاليا.
وأشار الفريق إلى أن جميع هذه الطفرات جاهزة لبدء مراحل التسجيل للحصول على تصريح التداول كأصناف جديدة فى السوق المصرى، ولكنها قد تستغرق ثلاث سنوات طبقا للقانون رقم 53 الصادر فى عام 1966 والمعدل فى 1976 الخاص بتسجيل الأصناف الزراعية.
وبدأت هيئة الطاقة الذرية العمل فى هذا المشروع الاستراتيجى منذ عام 2002 وكانت الخطة العلمية هى استنباط طفرات زراعية جديدة فى مصر لمجابهة التغيرات المناخية.
وتعد التربية بالطفرات هى الطريقة الأسرع فى مواجهة المشكلة التى تعانى منها كل دول العالم وهى ضيق القاعدة الوراثية للمحاصيل وهو السبب الذى تسعى من أجله الكثير من الدول للحصول على مثل هذه الأصول الوراثية المتميزة.
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